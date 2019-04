Porte aperte in concessionaria per scoprire VW T-Cross

La Filiale italiana di Volkswagen ha scelto il weekend del 13-14 aprile per un ''porte aperte'' in concessionaria che lancia sul nostro mercato la T-Cross. Disponibile inizialmente con i motori a benzina 1.0 TSI turbo da 95 e 115 Cv, il nuovo crossover compatto della Casa di Wolfsburg viene proposto in campagna promozionale al prezzo d'accesso di 17.900 euro al posto dei 19.000 euro di listino.

Lungo 4,11 metri, questo city-Suv dispone di trazione a due ruote motrici e cambi manuali a 5 o 6 rapporti e automatici DSG a 7 velocità. La gamma italiana prevede tre livelli di allestimento: Urban, Style e Advanced. Il primo prevede come standard il climatizzatore manuale, il computer di bordo, la radio con display da 8'', il sedile del conducente regolabile in altezza, il divano posteriore scorrevole e le luci diurne e i fanali a LED. A livello di sicurezza include il limitatore di velocità, il rilevatore di stanchezza del guidatore, il sistema di monitoraggio della distanza con riconoscimento pedoni e funzione di frenata di emergenza, l'assistente al mantenimento della corsia, il sistema di aiuto alla partenza in salita, il dispositivo di ausilio al cambio corsia con rilevamento dell'angolo cieco e l'assistente di uscita dal parcheggio.