Moto Guzzi V85 TT protagonista degli Eagle Days

Dal 6 al 13 aprile i concessionari Moto Guzzi aprono le loro porte per permettere alla propria clientela di ammirare e acquistare la V85 TT, godendo di interessanti agevolazioni. La nuova Classic Enduro dell'Aquila è, infatti, la protagonista degli Eagle Days, campagna promozionale in vigore sino al 31 maggio che offre la possibilità di effettuarne l'acquisto con il finanziamento 'Ride now' con rateizzazione e ''Valore futuro garantito'' e prevede l'omaggio del pacchetto 'Care', con manutenzione programmata ed estensione della garanzia.



Equipaggiata con un nuovo motore bicilindrico raffreddato ad aria di 850 cc con architettura a V trasversale di 90 gradi, 80 Cv di potenza massima e 80 Nm di picco di coppia, sviluppata intorno a un telaio in tubi di acciaio, la V85 TT è per il brand lombardo l'erede della Stelvio.



Con Moto Guzzi Ride Now può esser acquistata ricorrendo, appunto, a soluzioni di finanziamento personalizzate, della durata di 2 o 3 anni, al termine delle quali è prevista la possibilità di restituire la moto, sostituirla con un altro esemplare della gamma o tenerlo saldando l'importo residuo.



Inoltre, spiegano da Mandello del Lario, sino a fine maggio tale possibilità viene integrata dagli ''interventi di manutenzione programmata per 3 anni o 20.000 km, liberando così il cliente dalla preoccupazione connessa alla manutenzione ordinaria, e dall'estensione della garanzia di ulteriori 12 o 24 mesi, mantenendo tutti i benefici della copertura originale. Tutto ciò è possibile grazie a Piaggio Financial Services, la nuova piattaforma del Gruppo Piaggio dedicata alle soluzioni finanziarie più innovative''.