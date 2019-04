Tornano in aprile le promozioni Piaggio 'Urban Days'

Con il 'porte aperte' delle concessionarie del 9 al 13 aprile tornano le promozioni Piaggio 'Urban Days'. La nuova campagna, valida per tutto il mese, prevede agevolazioni per gli scooter a ruote alte Medley, Liberty e Beverly.



Spinto dai motori i-get 125 e 150 cc a iniezione elettronica, raffreddati a liquido e con distribuzione 4 valvole, il Medley prevede un ricco allestimento, con ABS, sistema ''Start&Stop'' e vano sottosella, in grado di ospitare due caschi integrali. La promozione prevede che sia acquistabile con un finanziamento a interessi zero, con prima rata a 30 giorni e rimborso fino a 24 mesi (TAN 0, TAEG max 4,13%). L'offerta include nel prezzo anche il kit bauletto e il parabrezza incluso nel prezzo. Modello di ingresso alle proposte Piaggio a ruote alte, in listino con propulsore di 50, 125 e 150 cc, il Liberty nella versione S presenta finiture e dettagli di tipo sportivo. Nel mese di aprile tutta la gamma è acquistabile con rate a partire da 29 euro al mese.



Finanziamento a tasso zero per il Beverly, in campagna con un vantaggio cliente di 700 euro per le versioni 300 e di 860 euro per quelle di 350 cc di cilindrata. Le cifre, chiariscono da Pontedera, sono ''utilizzabili come sconto sull'acquisto di accessori, riduzione delle spese di immatricolazione, sottoscrizione dell'assicurazione compresa nel prezzo oppure come supervalutazione dell'usato o rottamazione''.