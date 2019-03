Lexus lancia nuovo programma garanzia Hybrid Service

Contemporaneamente al lancio del crossover UX Hybrid, Lexus annuncia il nuovo programma Hybrid Service che, a partire dal mese di marzo, prevede la possibilità di avere una garanzia supplementare per le vetture Lexus Full Hybrid Electric, rinnovabile annualmente fino a 10 anni, sia sulle parti ibride che su quelle meccaniche non soggette ad usura effettuando la manutenzione ordinaria presso la rete ufficiale.

Il Lexus Hybrid Service, è caratterizzato da una garanzia supplementare e senza costi aggiuntivi per il cliente in caso di manutenzione regolare delle vetture Full Hybrid Electric presso le concessionarie e le officine autorizzate Lexus, rinnovabile fino a 10 anni o 250.000 km per le componenti ibride e meccaniche e chilometraggio illimitato per la batteria ibrida.

"In sintesi - dichiara Fabio Capano, Director di Lexus Italia - con questo programma vogliamo garantire ai nostri clienti la totale tranquillità in fase di possesso, puntando sulla qualità dei nostri prodotti e su costi di gestione contenuti. Il full hybrid electric di Lexus, dopo oltre 15 anni dall'introduzione sul mercato, rappresenta oggi la soluzione più convincente a sostegno di una mobilità sostenibile senza compromessi".