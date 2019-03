Ecobonus da Cavauto per le Chevrolet Camaro Coupé e Cabrio

Destinata a chi vuole vivere l'estate all'americana, la promozione ''Ecobonus'' lanciata dal gruppo Cavauto sulla Chevrolet Camaro prevede uno sconto incondizionato di 5.000 euro per chi acquista entro il 31 marzo un modello Coupé o Cabriolet della sportiva yankee, tra quelli presenti in stock.

Il concessionario monzese è uno dei quattro della rete ufficiale del nostro Paese. Con questa iniziativa, indirizzata sia ai modelli equipaggiati con il 2.0 Turbo da 275 Cv sia con il poderoso V8 6.2 da 453 Cv (proposto anche in versione depotenziata a 250 Cv), punta anche a compensare in parte gli effetti negativi legati all'entrata in vigore del bonus-malus governativo sulle emissioni di CO2 che prevede un imposta di 1.600 euro per le auto come la Camaro 2.0 che emettono da 176 a 200 g/km e di 2.500 euro per quelle con valori sopra i 250 g/km, come la Camaro 6.2.

La promozione lanciata dal gruppo Cavauto nel dettaglio prevede per la Camaro 2.0 Turbo Coupé un prezzo di 42.230 euro, anziché gli ufficiali 47.230 euro. La Cabrio con lo stesso motore viene proposta a 48.240 euro al posto di 53.240 euro. Per la V8 6.2 Coupé si scende da 52.810 a 47.810, per la decapottabile da 60.470 a 55.470 euro. Tutta la gamma è coperta da garanzia di 3 anni o 100.000 chilometri.

La Camaro 2.0 è equipaggiata con un quattro cilindri sovralimentato di 1.998 cc, dotato di iniezione diretta di benzina e valvole a fasatura variabile, che appunto eroga la potenza massima di 275 Cv a 5.500 giri al minuto e 400 Nm di coppia a un regime di rotazione di 3.000 giri al minuto. E' abbinato a una trasmissione è automatica a 8 rapporti, con leve al volante. Quest'unità permette alla Coupé statunitense di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi (6,1 il tempo della Cabrio) e di raggiungere i 240 km/h di velocità massima, con consumi nel ciclo combinato di 8,0 l/100 km ed emissioni di CO2 di 181 g/km. I modelli proposti prevedono come equipaggiamento standard i fari allo Xeno, la griglia del radiatore con dettagli cromati, i cerchi in lega di alluminio da 20 e lo spoiler posteriore in tinta con la carrozzeria.

Per la Camaro V8 con motore di 6.162 cc, dotato di iniezione diretta, valvole a fasatura variabile e tecnologia di disattivazione dei cilindri per il risparmio di carburante, sempre abbinato a una con trasmissione automatica a 8 marce e leve al volante, i dati di riferimento sono 453 Cv a 5.700 giri, 617 Nm a 4.600 g/m, 0-100 km/h in 4,4 secondi (4,8 la Cabriolet), velocità massima di 290 km/h (250 km/h la Cabriolet), con consumi medi di 11,1 l/100 km ed emissioni di CO2 di 252 g/km. Il suo equipaggiamento aggiunge il cofano con prese d'aria motore, una griglia anteriore maggiorato, lo spoiler posteriore di dimensioni più generose, le sospensioni adattive con sistema Magnetic Ride Control e lo scarico a quattro terminali.