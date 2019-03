Volkswagen T-Cross, pubblicato il listino italiano

(ANSA) - ROMA, 9 MAR - La Volkswagen ha reso pubblico il listino italiano della T-Cross. I prezzi partono da 19.000 Euro che, grazie alla promozione di lancio, scendono a 17.900 Euro (T-Cross Urban 1.0 TSI 95 CV). Due i motori disponibili al lancio: entrambi benzina turbo 1.0 TSI dotati di filtro antiparticolato, erogano rispettivamente 95 o 115 CV. La variante più potente è disponibile anche associata al cambio doppia frizione DSG a 7 rapporti. Tre gli allestimenti: Urban, Style e Advanced e 11 diversi colori per la carrozzeria.



Di serie sin dall'allestimento d'ingresso Urban: l'assistenza attiva al mantenimento di corsia Lane Assist, il monitoraggio perimetrale Front Assist con frenata di emergenza City e rilevamento pedoni e il rilevatore di stanchezza Fatigue Detection.



Con i suoi 4,11 metri di lunghezza, T-Cross è il modello di accesso alla T-Family, composta da -Roc, Tiguan, Tiguan Allspace e Touareg. La T-Cross ha una posizione elevata dei sedili e un bagagliaio con volume che varia da 385 e 455 litri. Questo grazie al divano posteriore che scorre di 14 centimetri e permette così di privilegiare lo spazio per i passeggeri o quello per i bagagli, secondo le necessità.





