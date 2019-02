Hyundai, iniziativa extra bonus e sconti per gamma suv

HyundaißItaliaßlancia una nuova iniziativa che, grazie a unßextra bonus fino a 800 euro, garantisce unßvantaggio cliente che può superare i 5.500 euroßa seconda dei modelli e la possibilità di aderire all’operazione Doppio Zero, la nuova formula pensata per i suv. In caso di permuta e rottamazione, infatti,ßHyundaißpropone unßfinanziamento di due anni con zero rate e a interessi zeroßa fronte di un anticipo che comprende la polizza Furto e Incendio.



Al termine dei due anni il cliente può decidere se tenere, sostituire o restituire la vettura.



ßAd esempioßTucson è offerta nella motorizzazione 1.6 CRDi 115 CV con un vantaggio diß4.800 euro. Ancheßnuova HyundaißSanta Fe è proposta con un vantaggio cliente di 4.000 euro mentre laßgammaßKona a 15.900 euro grazie a uno sconto di 3.000 euro.



ßAnche la gamma di city carßHyundaißgodrà di uno sconto importante: fino a 3.750 euro perßi10, che salgono a 5.400 euro perßix20ße a 5.550 euro perßnuovaßi20. Mentre sußIoniqßeßi30ßil vantaggio cliente sarà rispettivamente di 4.000 e 3.700 euro.



Sul sito web,ßHyundaißItalia offre una panoramica deißmodelli che dal primo marzo beneficeranno dell’ecobonus stataleße che non saranno soggetti al pagamento dell’ecotassa.



Due i porte aperte previsti, ilß16-17ßeßil 23-24 febbraio.