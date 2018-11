Opel al fianco dell’Enpa con Combo Life Pet Lovers

ROMA - Nel consegnare all'Ente nazionale protezione animali due mezzi personalizzati del Combo Life in allestimento Pet Lovers Edition, dedicato in particolare a chi possiede cani e gatti, Opel Italia ha annunciato il lancio di una campagna promozionale a favore degli associati all'Enpa.



L'offerta, valida sino al 30 novembre, si somma a quella attualmente in vigore per tutta la clientela che prevede per il Combo Life un prezzo base di 16.900 euro per il modello a gasolio 1.5 da 75 Cv in allestimento Advance, con incluso un finanziamento per il suo acquisto a 169 euro al mese, con tassi di interesse Tan al 3,99% e Taeg al 5,92%. A queste condizioni, per gli associati ENPA va aggiunto un extra sconto di 750 euro per l'ordine di una versione Pet Lovers Edition che prevede come standard la griglia divisoria necessaria per il trasporto degli animali domestici di grossa taglia e la copertura del bagagliaio. E' inoltre prevista la promozione 'Scelta Opel' che comprende 3 anni di garanzia, furto e incendio e manutenzione ordinaria.



Sia la consegna delle auto all'Enpa sia gli sconti dedicati ai soci della Onlus rientrano nell'ambito della campagna #SpazioAllaFelicità, messa a punto dalla Filiale della Casa del Fulmine, in collaborazione con lo stesso Ente di protezione degli animali, al fine di "sottolineare l'importanza di una convivenza armoniosa tra tutti i membri della famiglia, nel rispetto delle esigenze anche di spazio che può avere ciascun componente, cani compresi".



Riguardo a quest'originale iniziativa, Stefano Virgilio, responsabile della comunicazione di Opel Italia, sottolinea: "Ancora una volta con orgoglio torniamo a sostenere ENPA, stavolta con una versione speciale del nostro veicolo. Il nostro Combo Life Pet Lovers Edition è pensato proprio per dare spazio alla famiglia e accogliere tutti i suoi componenti, siano essi umani o animali".(ANSA).