Al debutto Nuova 500X, prezzo di lancio da 15.500 euro

ROMA - Il debutto di Nuova 500X porta sul mercato anche oltre novità che riguardano l'acquisto e i costi di gestione del crossover Fiat. Nonostante gli importanti interventi, che sono sintetizzabili negli esterni rinnovati con i nuovi fari full Led, negli inediti interni in perfetto stile 500, nella presenza sotto al cofano di motori turbo benzina 3 e 4 cilindri che consumano fino al 20% in meno rispetto alle precedenti unità benzina e infine nella presenza di serie su tutte le versioni del Traffic sign recognition con Speed Advisor e del Lane Assist per offrire il massimo della sicurezza e dell'assistenza alla guida, Nuova 500X viene proposta in offerta di lancio per i primi clienti con prezzi che partono da 15.500 euro. Ma non è tutto: FCA Bank, la banca captive di Fiat Chrysler Automobiles e Crédit Agricole Consumer Finance, per soddisfare le molteplici necessità degli acquirenti della Nuova 500X offre una serie completa di pacchetti finanziari associati a servizi assicurativi, in particolare soluzioni Leasing e PCP (Personal Contract Purchase) caratterizzate da piccole rate mensili e dalla possibilità di scegliere tra tre diverse possibilità alla scadenza del contratto: tenere il veicolo, restituirlo o sostituirlo con uno nuovo. In occasione del lancio della nuova 500X, tra l'altro, FCA Bank introduce una innovativa possibilità per i suoi clienti, legando sempre più il loro esborso mensile al chilometraggio richiesto dagli spostamenti della vita quotidiana. I clienti infatti potranno scegliere al momento dell'acquisto, sulla base delle abitudini di guida, il pacchetto chilometrico che meglio si adatta alle loro esigenze. L'esborso mensile perciò varierà a seconda del chilometraggio prescelto, mantenendo la libertà di scelta finale: tenere, restituire o sostituire il veicolo. Il lancio della gamma totalmente rinnovata di Nuova 500X - con due body e tre livelli di allestimento Urban, City Cross e Cross - sarà accompagnato da oggi da uno short movie di due minuti e trenta secondi che, ispirato al film cult 'Ritorno al futuro'. Il video (https://www.youtube.com/watch?v=yCuBSRfuHoc&feature=youtu.be) racconta, in maniera originale e divertente, il crossover Fiat, Il concept del nuovo filmato è un emozionante viaggio nel tempo dove una coppia di giovani, partita negli Anni '60 a bordo di una Fiat 600 dell'epoca, viene catapultata ai giorni nostri alla guida della Nuova 500X. Il cortometraggio si conclude con la straordinaria partecipazione dell'attore americano Christopher Lloyd che, nei panni di un ammiccante vigile urbano, chiude con un cameo il viaggio nel tempo.