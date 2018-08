Carsharing,in agosto Car2Go taglia tariffe gite fuoriporta

ROMA - Gite fuoriporta, weekend e brevi vacanze di due giorni in questo agosto 2018 si possono fare anche con l'auto condivisa e con tariffe competitive sul noleggio tradizionale, grazie alle promozioni estive Packages lanciate da Car2Go. Il principale operatore italiano di car sharing, infatti, propone ai suoi associati per tutto il mese l'utilizzo sino a 48 ore continuative delle Smart ForTwo e ForFour della propria flotta.



L'opzione è selezionabile direttamente tramite app. Utilizzando i pacchetti sarà possibile sconfinare e parcheggiare la vettura oltre i confini cittadini, con il solo limite di mantenersi all'interno del territorio nazionale. Il pacchetto di 24 ore comprende nel prezzo 200 chilometri di percorrenza, quello di 48 ore raddoppia a 400 chilometri. "Per ogni chilometro e/o minuto di noleggio supplementare - chiariscono da Car2go - verrà applicata la tariffa standard del servizio" mentre non è previsto alcun rimborso in caso di restituzione anticipata dello stesso. E' importante ricordare che nel periodo di utilizzo di questa promozione, quando si posteggia la vettura per una sosta non bisogna concludere il noleggio attraverso l'app e non si deve lasciare la chiave di accensione nell'abitacolo perché si compirebbe il termine del noleggio e il car2go package non sarebbe più utilizzabile.



Quando si lascerà, quindi, la vettura, quindi, la si dovrà semplicemente chiudere con il telecomando, tenendo in tasca la chiave.



I vantaggi economici maggiori dei Packages car2go si hanno con i noleggi più lunghi. L'opzione 48 ore prevede la Smart ForTwo a 99 euro anziché a 158 euro, con un risparmio di 59 euro, mentre la ForFour viene offerta a 129 euro anziché a 168 euro. Per l'affitto di 24 ore, invece, sono richiesti per la due posti 59 euro invece dei soliti 79 euro e per la quattro posti 69 euro invece di 84 euro.