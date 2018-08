Peugeot Occasioni, si rinnova programma certificazione usato

ROMA - 'Peugeot Occasioni', programma completo di ritiro e vendita di autoveicoli d'occasione della casa del Leone, si rinnova. Il cliente può trovare le vetture aderenti al programma sul sito istituzionale, dove sono presenti quasi 3.000 offerte.



Soltanto i veicoli che hanno superato i 100 punti di controllo possono rientrare nel programma ed essere certificate come Peugeot Occasioni.



La classificazione è differente a seconda dell'anno di immatricolazione e chilometri percorsi. Platinum, riservata ai modelli più giovani e Confort per i veicoli più vecchi e chilometrati. Tutte le auto e veicoli commerciali leggeri hanno un chilometraggio certificato dal precedente proprietario e possono contare su una copertura, in caso di guasti, di 12 o 48 mesi.



Rispetto ad altri programmi, Peugeot Occasioni assicura la copertura di componenti di norma esclusi dalle garanzie riservate a veicoli di seconda mano. Rientrano per esempio gli airbag, il navigatore, il debimetro ed il turbo, oltre agli elementi elettrici, elettronici e meccanici per la trazione di auto a propulsione ibrida o elettrica.



Non è prevista una scadenza per effetto delle percorrenze, perché la copertura è a chilometraggio illimitato. Inclusa infine l'assistenza stradale, con vettura sostitutiva in caso di panne 24 ore su 24 in caso di fermo prolungato del veicolo e il pernottamento, il proseguimento del viaggio o il rientro a casa.



In collaborazione con Banca PSA Italia, il marchio Peugeot mette a disposizione dei propri clienti dei piani finanziari e servizi dedicati all'acquisto di veicoli d'occasione.