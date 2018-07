Al via le vendite di Suzuki Jimny Sakigake

ROMA - La quarta generazione di Jimny debutta sul mercato italiano con la web edition Sakigake che da oggi è possibile prenotare online al prezzo di 21.950 Euro (IVA inclusa, IPT esclusa).



Si tratta di una serie limitata, realizzata in soli 20 esemplari numerati, che anticipa l'arrivo del nuovo modello nelle concessionarie Suzuki. Secondo la cultura giapponese, Sakigake identifica il componente più valoroso di un gruppo, colui che fa il primo passo, il pioniere che si spinge più avanti e apre nuove strade. Ed è per questo che Suzuki ha voluto denominare così la nuova Jimny essendo un punto di riferimento in fatto di versatilità e temperamento. La nuova Jimny si contraddistingue con la carrozzeria squadrata, il cofano alto e i fari tondi con indicatore di direzione separato, che richiamano la leggendaria capostipite, la LJ 10 del 1970, mentre la mascherina a cinque feritoie è un tratto che ricorre sin dall'avvento della SJ degli Anni 80.



Instant classic Jimny Sakigake è allestito con tre colorazioni BiColor dedicate: otto esemplari gialli (tinta pastello), altrettanti in colore avorio metallizzato e quattro in blu metallizzato, sempre in abbinamento al tetto, al cofano e ai montanti neri. Il kanji Sakigake è presente sulla copertura della ruota di scorta e sul bordo del cofano motore, accompagnato dal numero identificativo dell'esemplare. Per acquistare un Jimny Sakigake basta entrare nella sezione dedicata all'e-commerce del sito Suzuki dal WebStore (shop.suzuki.it/auto/jimny).