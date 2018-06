Noleggio Volkswagen dedicato ai clienti privati italiani

ROMA - Volkswagen Italia offre per la prima volta, i vantaggi del noleggio a lungo termine anche per i clienti privati, permettendo di disporre con un canone fisso - che comprende, tra gli altri, RCA, copertura furto e incendio, manutenzione All Inclusive, tassa di proprietà e antifurto connesso - dei modelli di maggiore successo della gamma, come nuova Up!, nuova Polo, nuova Golf, T-Roc e nuova Tiguan. Noleggio Volkswagen - questa la denominazione dell'iniziativa - è una proposta innovativa, pensata per chi concepisce la mobilità come un servizio ma, allo stesso tempo, non vuole rinunciare al piacere di scegliere la sua nuova auto.



Da una parte, quindi, questa offerta viene incontro alle necessità e alle preferenze di ciascun cliente con un'ampia selezione di modelli. E dall'altra il canone mensile di Noleggio Volkswagen include tutti i costi e servizi legati al possesso di un'auto. Attraverso la modulazione di Noleggio Volkswagen più adatta alle proprie esigenze (è possibile scegliere l'ammontare dell'anticipo, la durata del contratto da 24 a 48 mesi e la percorrenza totale da 20.000 a 200.000 chilometri nei due anni).



Il canone mensile, tutto incluso, parte da 179 euro per la nuova Up!, da 199 euro per la nuova Polo e da 249 euro per la nuova Golf, mentre per avere la T-Roc e nuova Tiguan l'importo è da 299 euro. Oltre alla flessibilità e alla trasparenza, poi, il valore aggiunto di questa formula è la libertà da ogni incombenza o scadenza legate al possesso dell'auto. Infatti, nell'importo mensile del Noleggio Volkswagen sono già compresi la tassa di proprietà (il cosiddetto bollo), la gestione delle multe, la responsabilità civile RCA (con massimale di 26 milioni di euro e senza franchigie), l'assicurazione infortuni conducente, la manutenzione All Inclusive (comprende la manutenzione ordinaria, da usura e guasti), il servizio di vettura sostitutiva o traino, la copertura incendio, furto e danni e infine l'antifurto connesso.