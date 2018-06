Mahindra, fino a 31 agosto promozione su XUV500

ROMA, 15 GIU - Fino al 31 agosto, in caso di permuta o rottamazione sono previsti incentivi che arrivano a un massimo di 3.000 euro per la supervalutazione dell'usato per l'acquisto del Mahindra XUV500.



Attraverso questa promozione è possibile acquistare la versione a due ruote motrici a partire da 18.354 euro, poco meno di duemila euro in più per la versione a trazione integrale. XUV500 è il modello top di gamma Mahindra in Europa. E' stato il primo veicolo Mahindra a scocca portante e il suo aspetto da 'muscle car' denota sicurezza e solidità. Le sue dimensioni sono generose e lo spazio all'interno è pari alle attese, grazie anche alla possibilità di offrire 7 posti. La trasmissione AWD, disinseribile, ripartisce automaticamente la coppia tra asse anteriore e posteriore grazie a un controllo elettronico di ultima generazione, per un piacere di guida che si estende a tutti i terreni.



Il motore resta il quattro cilindri 2.2 TD da 140 CV Euro 6 e coppia da 300 Nm a1.600 - 2.800 giri/minuto. Il sistema Start-Stop consente di ridurre i consumi e le emissioni, con il motore in stand-by dopo 2,5 secondi dall'arresto della vettura.