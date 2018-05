Da Fiat e Lancia incentivi per 100 mln, Panda a 7400 euro

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - Al via, solo per il mese di maggio, una nuova iniziativa targata Fiat e Lancia - denominata 'Imperdibili 100' - che mette a disposizione dei clienti incentivi per l'acquisto di auto dei due brand che raggiungono i 100 milioni di euro. L'operazione offre alla possibilità di accedere a una serie di proposte speciali per mettersi al volante di Fiat Panda in pronta consegna pagando solo 7.400 euro, di una Lancia Ypsilon per 8.950 euro e di una 500 a partire da 9.990 euro. Inoltre la campagna 'Imperdibili 100' prevede una nuova tipologia di finanziamento che offre la possibilità di iniziare a pagare la propria vettura a partire da gennaio 2019 senza versare alcun anticipo. Oltre ai modelli citati, questa iniziativa coinvolge tutta la gamma Fiat: infatti è possibile acquistare la 500L, modello da cinque anni consecutivi stabilmente al vertice del proprio segmento in Europa, a 13.500 euro; la Fiat Tipo 5 porte da 12.500 euro con tutti gli optional in omaggio; la Fiat Punto a partire da 8.200 euro; il 'tuttofare' Qubo a 10.250 euro e il multispazio Doblò a 13.950. Grande protagonista del mercato, il crossover made in Italy 500X è disponibile a partire da 15.500 euro e, come gli altri modelli della famiglia 500, può anche essere acquistato con il finanziamento Galaxy4U, sviluppato da FCA Bank, che offre in omaggio il nuovo smartphone Samsung Galaxy S9. Inoltre solo a maggio, sempre per la gamma Fiat e Lancia Ypsilon i modelli ad alimentazione GPL saranno disponibili allo stesso prezzo del benzina, un'altra dimostrazione concreta dell'attenzione del Gruppo al rinnovo del parco circolante. Per questa iniziativa speciale è stata sviluppata una nuova campagna di comunicazione che vede protagonista Fabio Rovazzi che fa da direttore d'orchestra della colonna sonora dello spot.



Rovazzi a un certo punto si rende conto dell'eccezionalità della proposta e interrompe l'orchestra stessa per chiedere se è vero quello che ha sentito: ''100 milioni di euro''. Una gag divertente e allo stesso tempo capace di attirare l'attenzione, trasmettendo i contenuti in modo chiaro ma allo stesso vivace e poliedrico. Inoltre, in tutte le concessionarie Fiat e Lancia a maggio, per l'occasione, sono previsti due week end di 'porte aperte' il 12 e 13 maggio e il 26 e 27 maggio. Una ulteriore possibilità per scoprire da vicino i vantaggi di un'offerta che consente di acquistare la propria auto subito e di pagarla dal gennaio 2019.



(ANSA).