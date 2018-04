Con Porsche Flex guidi per 12 mesi la sportiva che vuoi

ROMA - Con Porsche Flex Drive è possibile guidare per 12 mesi una sportiva a due porte o una a quattro della Casa di Zuffenhausen con la formula del noleggio, cambiando più volte fra i due modelli scelti quello da utilizzare. Frutto di una sperimentazione durata tre mesi, la formula messa a punto dalla Filiale italiana viene offerta da oltre il 50% dei concessionari della marca tedesca e prevede una percorrenza massima complessiva di 40.000 km/anno.



''A fronte di un unico canone di noleggio - chiariscono dalla sede di Padova - il cliente può per esempio, guidare una Cayenne o Panamera durante la settimana per spostamenti di lavoro e riservarsi una 911 o 718 per il weekend. Oppure, guidare una due porte quotidianamente e avere a disposizione un suv come Macan o una Sport Turismo per viaggiare con gli amici, la famiglia o per le attività sportive''. Alla stipula del contratto il cliente potrà indicare ''la combinazione delle due vetture più adeguata alle proprie esigenze, configurarle entrambe o sceglierne tra quelle già disponibili. Entrambe saranno dedicate esclusivamente al cliente per tutta la durata del contratto''. Al termine dei 12 mesi, si potrà scegliere se rinnovare o meno il contratto e, in caso affermativo, cambiare l'abbinamento di modelli.



Il servizio è 'tutto incluso', prevede cioè la copertura integrale dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di assicurazione, bollo ed eventuale superbollo, cambio pneumatici stagionali e soccorso stradale h24. Quando si utilizza una vettura, l'altra viene custodita dal Centro Porsche dove si è sottoscritto il contratto e rimane prenotabile con un breve preavviso. La formula non prevede acconti o maxi rate finali e i 40mila chilometri l'anno di percorrenza possono essere suddivisi fra i due modelli, con un massimo di 25mila per la quattro porte e di 15mila per la due porte.