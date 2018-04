Ford lancia in Italia Fiesta Active con campagna mini rate

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Per il lancio commerciale in Italia della Fiesta Active la Filiale della Casa dell'Ovale Blu ha predisposto una campagna che prevede la possibilità di acquistare la vettura con delle mini rate. Bastano, infatti, 125 euro al mese per portarsi a casa la versione rialzata e 'suvvizzata' della compatta tedesca, disponibile anche in versione di potenza guidabile dai neopatentati. L'iniziativa è basata sull'erogazione di un finanziamento di 36 mesi con IdeaFord, ai tassi TAN al 4,95% e TAEG al 6,74%, che per la 1.0 a benzina da 88 Cv prevede un anticipo di 2.850 euro. Per lo stesso modello, durante il periodo di lancio il prezzo viene abbassato dagli ufficiali 18.400 euro sino a 13.750 euro.



Più alta da terra di 2 cm rispetto alle Fiesta 'standard', la Active si distingue dal resto della gamma per numerosi elementi estetici ispirati al mondo dei veicoli fuoristrada, come le slitte paracolpi anteriori e posteriori in color alluminio, tinta utilizzata anche per le protezioni laterali. La griglia anteriore è, invece, di colore nero. Monta ruote da 17'' e all'interno sfoggia materiali e abbinamenti di colori specifici per questa variante. A livello tecnologico la dotazione di serie comprende 12 sensori ultrasonici, 3 radar e 2 telecamere, che ''consentono - chiariscono da Ford Italia - il monitoraggio intorno alla vettura a 360 gradi e sono necessari per l'utilizzo dei sistemi di assistenza alla guida'', tra cui da citare il Lane Keeping System, in grado di riportare all'interno della corsia la vettura in caso di superamento involontario della sua riga di delimitazione e il Pre-Collision Assist con Pedestrian Detection, che frena automaticamente la macchina per evitare o limitare le conseguenze di investimenti di pedoni o tamponamenti. La Active viene proposta in Italia con sei motori, quattro a benzina Ecoboost tutti di un litro di cilindrata e due Diesel 1.5 TDCi, per potenze tra 85 e 140 Cv. Il propulsore 1.0 è offerto con 85 Cv, 100 Cv (anche con cambio automatico), 125 Cv e 140 Cv. Le versioni a gasolio erogano 85 e 120 Cv. Il listino ufficiale parte da 18.400 euro per arrivare a 21.250 euro.



Con l'arrivo della nuova Active in Ford Italia contano di consolidare la posizione di leadership della Fiesta: nel primo trimestre del 2018, infatti, la compatta tedesca che recentemente è stata sottoposta a un profondo rinnovamento, risulta per vendite prima in classifica in Italia tra le auto straniere e quinta assoluta. Sono 14.794 le unità consegnate, di cui 5.286 nel solo mese di marzo. Al riguardo, dalla Filiale sottolineano come il modello, giunto all'ottava generazione, abbia ''raggiunto questo successo soprattutto nel canale dei 'privati', ossia quello che raccoglie le vendite effettuate alle famiglie italiane. Disponibile nella più completa e ampia gamma di versioni di sempre, è particolarmente apprezzate per l'eleganza della Titanium, la sportività della ST-Line e l'esclusività della Vignale che, insieme, hanno rappresentato, sin dal lancio, il 60% delle vendite totali''.