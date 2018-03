Aprile di promozioni per scooter Piaggio con gli Urban days

ROMA - Gli scooter a ruote alte Liberty, Medley e Beverly sono i protagonisti della campagna promozionale 'Urban Days', proposta dalla Piaggio per tutto il mese d'aprile. L'iniziativa che prevede agevolazioni e sconti per l'acquisto dei tre modelli, sarà accompagnata da una settimana speciale di 'porte aperte' presso i concessionari della Casa di Pontedera, dal 7 al 14 aprile.



Disponibile con motore di 50 cc, 125 cc e 150 cc, il Liberty è un mezzo polivalente che abbina affidabilità ed economicità di esercizio a una certa brillantezza di guida. Nella variante S prevede finiture più curate e dettagli sportivi. Per tutta la durata della campagna viene proposto con un finanziamento a interessi zero, nessuna spesa di istruttoria (TAN 0%, TAEG 1,75%), prima rata a 30 giorni e rimborso in 15, 18 o 24 mesi. Stesse condizioni sono previste per il Piaggio Medley, scooter a ruote alte che abbina comfort a equipaggiamenti di un certo rilievo (prevede come standard l'antibloccaggio dei freni ABS, il sistema Start&Stop e un vano sottosella per due caschi integrali) e che adotta i nuovi motori i-get a iniezione elettronica, raffreddati a liquido e con distribuzione 4 valvole, di cilindrata 125 cc e 150 cc. Per tutta la gamma è compreso nel prezzo il kit bauletto e parabrezza. Finanziamenti e iniziative speciali sono previste anche per il Beverly, lo scooter della Piaggio con ciclistica di stampo motociclistico: la promozione interessa i modelli 300, 300 S, 300 e 350 by Police, 350 SportTouring. In aggiunta alla possibilità di rateizzare il pagamento è prevista una supervalutazione dell'usato per l'acquisto sia dei 300 sia 350, rispettivamente di 500 e 700 euro.