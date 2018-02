Da Fca 20 mln per sostenere vendite a aziende e professionisti

ROMA - Dopo il successo ottenuto con la prima edizione lanciata a dicembre in occasione del Motor Show di Bologna il Fondo Bonus Impresa di Fca 'raddoppia'. E il budget stanziato per dare nuove opportunità di acquisto di vetture del gruppo Fca alle aziende, ai liberi professionisti e alle partite Iva passa da 10 a 20 milioni di euro. Partito oggi e valido fino al 31 marzo - ma come nel caso precedente il plafond potrebbe essere raggiunto prima della scadenza - Bonus Impresa 'rafforza' anche gli sconti di cui disporranno gli aderenti. Per una Jeep Compass si passa infatti dal 17% medio di contributo (6.000 euro) al 20% (7.000 euro). Per Fiat 500X il contributo arriverà a 4.000 euro (17%) invece dei 3.200 (14%) dello scorso anno e per Alfa Romeo Stelvio il vantaggio per aziende, liberi professionisti e partite Iva salirà da 8.200 (16%) a 9.000 euro (18%). ''Avevamo molti contratti in sospeso - ha precisato oggi durante una conference call Gianluca Italia, responsabile marche Fca Group per l'Italia - anche perché il primo plafond era stato raggiunto rapidamente''. Italia ha anche tracciato un bilancio della iniziativa di dicembre: oltre 15mila contatti tra aziende e professionisti generati attraverso il sito, 200mila visualizzazioni e 17mila link. ''Non posso dettagliare il successo di questa iniziativa - ha detto Italia ma il nostro tasso di crescita nelle flotte è stato a due cifre, e non comincia per 1 e nemmeno per 2''. Oltre che l'aspetto incentivi, due caratteristiche - precisa Fca - sono state le più apprezzate dai clienti: trasparenza e semplicità. Una somma chiara, un sistema semplice e un accesso diretto e visibile in ogni momento. Sul sito dedicato www.bonusimpresa.it sono disponibili i valori del Bonus Impresa relativi al modello prescelto. Una volta selezionata la vettura, basterà scaricare il voucher ed esibirlo in concessionaria, senza vincolo di rottamazione o permuta ed è valido per tutte le vetture dei marchi Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Lancia e Abarth.