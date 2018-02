Harley Davidson, 3 promozioni per acquisto fino a 30 aprile

ROMA - Harley-Davidson ha attivato una formula d'acquisto inedita nel mondo moto. La promozione prevede che si possa acquistare una moto pagando la metà del prezzo di listino subito e quindi, dopo 23 mesi durante i quali non si paga alcuna rata, si possa scegliere fra diverse opzioni: tenere la moto saldando o chiedendo il rifinanziamento del valore residuo della moto; restituire la moto senza ulteriori obblighi; riconsegnare la moto e salire su una nuova Harley. L'offerta riguarda tre modelli Harley, specificamente le tre moto di ''accesso'' alla gamma: Street 750, Street Rode Sportster Iron 883 che si possono avere anticipando subito rispettivamente 3.725 euro, 4.350 e 5.450 euro. La campagna, iniziata il 1 febbraio scorso e che proseguirà fino al 30 aprile, è stata pensata per facilitare l'accesso al mondo Harley e destinata a un pubblico giovane è anche la promozione che prevede 1.000 euro di supervalutazione dell'usato per l'acquisto di uno Sportster 1200. Infine, si tratta di una formula di finanziamento più convenzionale quella definita con il nome di Harley|Own. L'offerta si applica a tutti i modelli della gamma Harley-Davidson e prevede un anticipo libero concordato con il cliente a seconda delle sue necessità, una durata che varia da 23 a 35 e fino a 47 mesi e la possibilità, alla fine del periodo di rateizzazione, di scegliere sempre se tenerla o restituirla, magari scegliendo un altro modello.