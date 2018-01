Noleggio a lungo termine ora anche con l'usato di qualità

ROMA - I vantaggi del noleggio a lungo termine sbarcano, grazie a Leasys - società interamente controllata dal Gruppo FCA Bank, joint venture paritetica tra Fiat Chrysler Automobiles e Crédit Agricole - anche nel mondo dell'usato di qualità, proponendo vetture come nuove a un canone di noleggio scontato almeno del 20% e con tutti i servizi compresi.



Questa nuova offerta, denominata 'Come N'Uovo' è dedicata a privati, liberi professionisti e piccole e medie aziende, una clientela che è sempre più alla ricerca di soluzioni di mobilità innovative, flessibili e soprattutto economicamente vantaggiose in grado di semplificare e migliorare la vita quotidiana e il lavoro.



'Come N'Uovo' di Leasys riesce a venire incontro a tutte queste esigenze grazie a una proposta che coniuga convenienza economica e assoluta qualità del prodotto. L'offerta prevede il noleggio a lungo termine di vetture con meno di 24 mesi, bassi chilometraggi, zero danni e piano di manutenzione in regola.



Il canone - scontato almeno del 20% rispetto al canone di noleggio del nuovo - include tutti i servizi come la tassa di possesso, l'assistenza stradale, le coperture RC, furto e incendio, la copertura danni, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la Leasys App.



Tra i modelli compatti si parte dalla Fiat 500 1.2 benzina con un canone tutto compreso da 159 euro al mese per 36 mesi e 60.000 chilometri con 1500 euro di anticipo. Per questa stessa vettura è disponibile con soli 10 euro in più al mese la motorizzazione GPL. Nell' alto di gamma 'Come N'Uovo' di Leasys propone l'Alfa Romeo Giulia Super 180 Cv con cambio automatico a 379 euro al mese con soli 3000 euro di anticipo. Da notare che tutti questi valori sono IVA esclusa.