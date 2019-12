Ventisei anni, laureanda in relazioni pubbliche, impegnata nella lotta contro la violenza di genere. E' Zozibini Tunzi, la prima sudafricana di colore ad essere incoronata Miss Universo. Sul podio, insieme a lei, Miss Puerto Rico, Madison Anderson, e Miss Messico, Sofia Aragon, seconda e terza classificata.

"Ha dedicato la sua campagna sui social media a cambiare la narrativa sugli stereotipi di genere. È orgogliosa sostenitrice della bellezza naturale e incoraggia le donne ad amarsi così come sono", è scritto nella sua biografia online.

Durante le fasi del concorso, Tunzi ha sostenuto che la cosa più importante che le ragazze hanno bisogno di imparare è la leadership: "Si tratta di qualcosa che è mancato alle ragazze e alle donne per molto tempo, e non perché non la vogliamo, ma per quello che la società ha deciso che le donne devono essere. Io penso che siamo gli esseri più potenti del mondo", ha affermato.