Era l'epoca dei tubini, dei raffinati tre giri di perle, dei foulard. Erano i tempi, molto romani e molto glamour, della Hollywood sul Tevere, di Audrey Hepburn, Ava Gardner, Grace Kelly e di dive del cinema nostrano come Sophia Loren, Monica Vitti, Claudia Cardinale che tentate dallo shopping impreziosivano via Condotti, Piazza di Spagna, via Veneto e Piazza del Popolo.

Ma erano anche gli anni ruggenti di Rino Barillari, il “King dei paparazzi” (copyright del maestro Federico Fellini) che con il suo instancabile e ineguagliabile lavoro ha saputo cogliere l’essenza della Dolce Vita restituendoci sguardi, sorrisi, raffinati outfit, reazioni scomposte delle star allergiche ai flash e particolari di moda destinati a durare per sempre.

Scatti rubati, forse… ma l’eleganza e il portamento dei divi nazionali e di quelli d’oltreoceano di quegli anni restano un riferimento indispensabile per chi, di moda, ci vive. McArthurGlen ha scelto di ospitare quelle meravigliose icone nel suo Designer Outlet di Castel Romano, a pochi chilometri dalla Via Veneto della Dolce Vita. A testimonianza del suo amore sconfinato per la città eterna e di quello stile intramontabile, che ancora oggi ispira le grandi firme.

La mostra “Rino Barillari, 40 scatti della mia Dolce Vita” organizzata da McArthurGlen e in cartellone a Castel Romano Designer Outlet dal 6 giugno al 31 agosto, è il risultato di una selezione “sentimentale” dallo sterminato archivio di Rino Barillari.

La sua incredibile carriera è ricca di oltre tre milioni di fotografie e costellata da 166 ricoveri al pronto soccorso, 11 costole rotte, una coltellata, 76 macchine fotografiche e 40 flash fracassati da chi non gradiva i suoi scatti. Celebrato con il progetto “The King of paparazzi”, composto da una mostra al Maxxi, un libro biografico e dal film di Massimo Spano e Giancarlo Scarchilli, per il quale il fotografo ha vinto il Premio speciale come “protagonista dell’anno” ai Nastri d'Argento Documentari, Barillari non poteva certo immaginare il suo futuro ricco di fama quando, in cerca di fortuna, si trasferì a Roma alla fine degli anni Cinquanta. Aveva solo 14 anni, era partito dalla sua Limbadi, in Calabria e appena arrivato dormiva sotto le stelle, nel parco di villa Borghese.

Due i suoi mantra personali: “Dio ti vede, Barillari pure” e “Privacy? per me vuol dire provaci”.