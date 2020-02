Sanremo: #TutaTwerking parola più googlata nella seconda serata di Sanremo

Dopo la prima serata con Achille Lauro e il suo #tutinaeffect , le parola più ricercata rimane tuta grazie alla cantante Elettra Lamborghini che nella sua esibizione (frenata dalla paura del debutto) ha indossato una tuta aderente beige con voilà e ruches. Le ricerche per "tute", "tuta attillata" e "tuta twerking" , #tutaTwerking sono in continua crescita e hanno registrato un picco nella serata del 5 Febbraio a partire dalle ore 23.00.

Prevedibile il picco di ricerche per il brand di alta sartoria Napoletana, Marinella Spose, che ha registrato un più 1200% di ricerche rispetto ai giorni precedenti. Le ricerche provenivano principalmente dalla Campania. I brand che stanno registrando maggiore traffico sono Gucci, dopo la performance di Achille Lauro, ed Elisabetta Franchi. Le regioni che hanno apprezzato maggiormente il look della cantante sono state: Emilia-Romagna, Toscana e Piemente. Gli analisti hanno preso in considerazione molteplici criteri e incrociato diversi dati: le ricerche globali effettuate sul portale Lyst e su Google, i tassi di conversione traffico/vendite, i volumi di acquisto, le menzioni e le statistiche di engagement sui social media dei brand e dei prodotti di moda.