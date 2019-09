Wellness non comune, dal Body Love per l'autostima al Flow Training

Trovare la parte migliore di noi stessi attraverso lo sport e quelle pratiche, dallo yoga alla meditazione che ci fanno stare meglio, prendersi cura di noi stessi. Tra le innumerevoli proposte di Wanderlust 108, l'evento mondiale di Yoga, fitness, cibo salutare e benessere che raccoglie tantissimi partecipanti in 3 città italiane, l’unico Mindful Triathlon al mondo, giunto alla terza edizione in Italia. Il primo appuntamento a Firenze, nel Parco delle Cascine il 22 settembre, il secondo a Milano a City Life il 29 settembre e l’ultimo a Roma, nel parco centrale del Laghetto dell’Eur il 6 ottobre, ecco tutte da scoprire le 'Uncommons Activity'.

CERIMONIA DI PURIFICAZIONE

La cerimonia di purificazione con l’incenso è un’ usanza dei Nativi americani e delle culture indigene.

Per secoli molte popolazioni hanno usato il bagno di incenso per purificare il corpo, l’aura, l’energia, gli spazi o gli oggetti personali. La cerimonia, guidata da Lucrezia Montrone avviene seduti in cerchio. "All’inizio della nostra cerimonia farò scrivere in forma anonima ad ognuno i propri pensieri “tossici” che verranno messi all’interno del nostro cerchio sacro. Passerò a purificare ognuno dei partecipanti e poi verranno purificati anche i pensieri al centro per renderli leggeri e lontani. Dopo la cerimonia, ci occuperemo di riequilibrare i 7 chakra attraverso il pranayama brahmari, con visualizzazione dei colori e percezione cinestetica di questi 7 punti. Formuleremo un’intenzione su cui lavoreremo attraverso un allungamento fisico molto soft e piacevole".

YOGA FOR CROSSFIT

Lo Yoga vi aiuterà ad aumentare la vostra coordinazione, la flessibilità, l’equilibrio e l’agilità; qualità richieste per poter eccellere nel CrossFit. Migliore mobilità equivale a risultati migliori durante gli allenamenti e un recupero più rapido. Questa lezione di Yoga, guidata da Marzia Accardi, è dedicata ad esercizi di respirazione e posture per la mobilità, che risvegliano la consapevolezza ed il controllo del proprio corpo.

WOMEN’S BODY

The Women’s Body è un progetto che nasce dall’idea di iniziare a riscoprire il mondo femminile, a livello fisico e spirituale, per poter riuscire a portare equilibrio nella propria vita. In questo uncommon con Beatrice Rossi, il tema centrale è il pavimento pelvico. Verrà illustrato come riconnettersi con la propria energia femminile tramite il pavimento pelvico, utilizzando la pratica yoga e meditazione. Adatto a tutti coloro che vogliono riscoprire se stessi.

SIRSASANA Workshop di verticale sulla testa (headstand)

Anche se non hai mai provato inversioni (headstand), Maria Waag ti aiuterà a capovolgerti in un modo sicuro. Con il suo background di ginnastica e sette anni come istruttrice di ginnasta, Maria è abituata a insegnare l’inversione in modo creativo, comprensibile e sicuro. In questo seminario imparerai come costruire la forza e lavorare verso l’inversione (headstand). Se non vuoi salire fino in fondo avrai comunque benefici di questa posizione, chiamata anche “il re di tutti gli asana”.

Come insegnante di yoga e consapevolezza, Maria ti guiderà attraverso questa pratica anche come un viaggio consapevole: vedere il mondo sottosopra è un modo meraviglioso di fornire una nuova prospettiva e connettersi al vero te interiore. Aspettatevi un bellissimo rilassamento alla fine per concludere il tutto.

FIRENZE

YOGA PAINT FLOW

Yoga Paint Flow – La pratica yoga è una forma d’arte e questa lezione ti aiuta a portare la tua creatività ad un livello superiore! Usa le mani e i piedi come pennelli per creare un dipinto unico! Le sessioni con Jen Warakomski includono una divertente lezione di yoga flow, materiali artistici e la tua pittura originale da portare a casa!

FEMPOWERMENT

Sei autocritica, sempre disponibile per gli altri, raramente soddisfatta di te stessa? In questo workshop di empowerment al femminile con Giusi Valentini imparerai ad avere consapevolezza del tuo valore.

Dai la precedenza ai bisogni degli altri, prima di pensare ai tuoi? Provi senso di colpa, quando vorresti reclamare i tuoi spazi, nella vita e nel lavoro? Hai accettato che gli altri sminuissero il tuo valore, al lavoro o in famiglia? Non credi di avere abbastanza talento per farcela? Aspetti che gli altri ti diano il permesso per poter seguire i tuoi sogni? Ti occupi dell’opinione degli altri? Sei perfezionista? Raramente soddisfatta di te stessa, del tuo corpo e di quella che sei? In questo workshop di empowerment al femminile imparerai a riflettere su alcuni aspetti della tua vita, a prenderne consapevolezza, a vederti con occhi diversi, a darti il valore che hai, e a farti valere dagli altri. Senza sensi di colpa o vergogna. Ognuna di noi, non importa quale sia la nostra storia, istruzione, fisicità, ha un valore. Che noi abbiamo il diritto e il dovere di riconoscere. Un valore che dobbiamo cercare per prime dentro di noi. Solo così potremo comunicarlo agli altri, e farlo rispettare. Ognuna di noi ha un sogno. Ed io sono convinta che noi donne possiamo cambiare il mondo. Ma prima dobbiamo smettere di farci piccole e chiedere scusa per essere quelle che siamo. Trova il tuo valore – e vivilo ogni giorno.

BODY LOVE – MEDITAZIONE DELL’AUTOSTIMA

Ti piacerebbe avere più autostima? Vorresti superare le paure di non farcela? Vorresti seguire la tua strada, senza paura del giudizio degli altri? Vorresti essere in grado di stare bene con te stessa, sia in coppia che da single? Vorresti accettare il tuo corpo? Vorresti credere di più in te stessa, nelle tue capacità? Il tuo desiderio è di farti valere al lavoro, in famiglia, con le tue amicizie, ma hai paura di ferire gli altri? Magari hai paura di perderli? Forse è perché anche tu, sei stata educata a non alzare la voce. A farti piccola per far spazio a qualcun altro. Forse ti hanno insegnato che chi si loda si imbroda, a rimanere umile, a minimizzare da sola quello che hai raggiunto, magari anche quello che sogni di fare. Magari ti viene spontaneo farti da parte, per lasciare il passo agli altri, credi che le opinioni degli altri (anche quelle su te, pur non conoscendoti bene) abbiano più valenza delle tue opinioni. O forse è la tua opinione di te stessa a non essere alta. Tendi a giudicarti, silenziosamente o con disprezzo, più volte al giorno, per tutto quello che giudici, tu abbia fatto male, sbagliato, o troppo di fretta? Magari pensi che ci si aspetti questo da te, di essere accomodante, di accettare e rinunciare in silenzio, senza rivendicare i tuoi spazi?

Figuriamoci con fermezza e a testa alta! Prova ad ascoltarti: senti dentro di te una voce che vorrebbe di più? Che sa di aver diritto ad avere di più, ma ha paura di chiedere? Che ha timore delle conseguenze?

Giusi Valentini guiderà verso l'incontro con te stessa con gentilezza, rispetto e amore. Il rispetto e la gentilezza verso te stessa è una pratica importante, che puoi fare giornalmente, sulla via verso una vita supportata dall’autostima, dall’autodeterminazione e dall’amore nei tuoi confronti.

ROMA

FLOW TRAINING

Dall’intensità del Fitness alla fluidità dello Yoga nasce il Flow Training, un allenamento completo che mira a dare tonicità ed elasticità a corpo e mente.

Quello di cui abbiamo bisogno è diventare forti per affrontare gli eventi della vita ma anche flessibili per trovare soluzioni e guardare le cose da diverse prospettive.

Attraverso il Flow Training , spiega l'insegnante Michela Maltoni, lavoriamo su corpo e mente abbinando un allenamento HIIT (High Intensity Interval Training) proveniente dal Fitness ai Flow appartenenti al mondo dello Yoga, una combinazione perfetta tra attività cardiovascolare, potenziamento e allungamento, per dare al tuo corpo tutto ciò di cui ha bisogno.