Incontri su affido adozione a Viareggio

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - Cosa è l'affido e cosa non è, bambini con bisogni speciali, le famiglie affidatarie, le istituzioni coinvolte: M'aMa- Dalla Parte dei Bambini, insieme con l' Associazione Papa Giovanni Paolo XXIII e in collaborazione con il Comune di Viareggio, ha organizzato due giornate informative sull'Affido e l'Adozione di Bambini con Bisogni Speciali aperte a tutti.

Gli incontri, Sabato 11 e 18 MAGGIO, dalle 10.00 alle 12.30, avranno luogo presso il Centro Affidi in Via Pastore del Pastore 1, Viareggio.

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

La prenotazione è obbligatoria inviando una email a mamatoscana@gmail.com oppure telefonando a Sara Lepore, Referente M'aMa Versilia. (ANSA).