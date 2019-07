Università: Bronzini eletto rettore Bari

(ANSA) - BARI, 5 LUG - Il docente di letteratura inglese Stefano Bronzini è il nuovo rettore dell'Università degli Studi Aldo Moro di Bari. È stato eletto al quarto turno di votazioni, nel ballottaggio con l'ordinario di Fisica applicata Roberto Bellotti, ottenendo il 54,62% delle preferenze.

Succede ad Antonio Felice Uricchio per il sessennio 2019-2025. Hanno votato in 2.539, l'81,75% degli aventi diritto, tra docenti, ricercatori, studenti, dottorandi, personale tecnico e amministrativo.

La corsa, il 29 maggio, era partita a otto ma già dal primo turno Bronzini ha mantenuto il risultato migliore, che tuttavia non gli è bastato a superare la soglia della maggioranza assoluta prevista nelle prime tre votazioni.. (ANSA).