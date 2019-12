Scuola: 3 mln ore perse per scioperi

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Nell'ultimo anno sono stati proclamati 12 scioperi nella scuola, quasi sempre per iniziativa di piccole sigle sindacali: l'adesione è stata tra lo 0,50% e l'1,62%. A renderlo noto è la rivista specializzata Tuttoscuola che stima in due milioni e mezzo le ore di lezione perse negli ultimi 12 mesi dagli studenti, e in oltre 60 milioni di euro il relativo costo per lo Stato.

In mancanza di dati certi sull'adesione allo sciopero, infatti, i dirigenti scolastici comunicano alle famiglie che il servizio non viene garantito. E molte famiglie non mandano i figli a scuola.(ANSA).