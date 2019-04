Europee: Avviso Pubblico, appello

(ANSA) - ROMA, 18 APR - La repressione da sola non basta.

Serve, contemporaneamente, un'azione di prevenzione fondata sulla partecipazione civica e sull'esercizio della buona politica, a partire dagli Enti locali e dalle Regioni. Forte di questa convinzione Avviso Pubblico lancia un Appello alle candidate e ai candidati alle prossime elezioni Amministrative e Regionali 2019 affinché inseriscano nel proprio programma elettorale 12 impegni concreti, mettendo in atto comportamenti credibili e responsabili. Tra questi: l'istituzione di un Assessorato o di una delega specifica, l'attivazione di un capitolo di bilancio per finanziare iniziative di promozione della legalità; la formazione del personale degli enti locali; l'utilizzo dei beni confiscati per fini sociali. L'appello si trova all'indirizzo: https://www.avvisopubblico.it/home/wp-content/uploads/2019/04/Ap pello_2019_Elezioni.pdf Ai candidati che condividono l'idea che questi temi non possano più essere esclusi dalle campagne elettorali Avviso Pubblico chiede di sottoscriverlo, inviando una foto in cui firmano l'appello o mandando l'appello firmato.

"A tutti coloro che hanno a cuore il nostro Paese chiediamo di aiutarci a diffondere l'Appello inviandoci una foto con il dito puntato in segno di coinvolgimento dei candidati. Noi la sistemeremo e la posteremo sui nostri canali social", conclude la Rete delle Regioni e degli Enti locali contro le mafie. (ANSA).