Ali, colorate arcobaleno per futuro

(ANSA) - PESARO, 13 MAR - "Colora il futuro": un arcobaleno per dire che "andrà tutto bene". Il sindaco di Pesaro e presidente di Ali (Autonomie locali italiane) Matteo Ricci posta il disegno in bianco e nero sui social e aggiunge: "Una piccola cosa per tutti i bambini che in questi giorni stanno a casa con le loro famiglie. Stampatelo e coloratelo insieme a loro.

Teniamo duro e stiamo a casa: abbiamo davanti a noi giorni difficili, ma non perdiamo colori e bellezza". L'iniziativa targata Ali "è rivolta a tutti i Comuni italiani, per tenere la testa alta sul futuro".