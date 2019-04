"Mafie in Lombardia" incontro a Milano

(ANSA) - ROMA, 1 APR - L'incontro "Mafie in Lombardia. Le infiltrazioni nel settore dell'economia. Come prevenire e contrastare" è in programma Sabato 6 aprile alle ore 10.30 presso il Circolo PD Aldo Aniasi in Corso Garibaldi 75 a Milano.

L'iniziativa verrà aperta dai saluti di Fabio Pizzul, capogruppo PD in Consiglio Regionale della Lombardia e Vinicio Peluffo e segretario Regionale PD Lombardia.

Partecipano il senatore Franco Mirabelli, capogruppo PD in Commissione Parlamentare Antimafia, Angelo Orsenigo, Consigliere Regionale PD in Commissione Speciale Antimafia, Claudia Peciotti, segreteria Regionale PD Lombardia con delega a giustizia e lotta alla mafia. (ANSA).