A Cinecittà World "Viva l'Italia"

(ANSA) - ROMA, 10 SET - Gazzelle, volanti, auto storiche, laboratori della scientifica, mezzi militari, simulatori di navi, unità cinofile, fanfare e atleti dei gruppi sportivi si radunano tutti insieme a Cinecittà World il 14 e il 15 settembre, dopo lo scorso fine settimana con la presenza di Valentina Vezzali ed un imponente spiegamento di forze.

Le Forze Armate e le Forze dell'Ordine Italiane, a cui da quest'anno si è aggiunto anche il corpo dei Vigili del Fuoco, danno vita a 'Viva L'Italia', manifestazione benefica giunta alla quarta edizione. Al parco divertimenti del Cinema e della TV, sfileranno uomini, donne e mezzi che, senza sosta, ogni giorno, garantiscono la nostra sicurezza.

Un'occasione per scoprire, da dietro le quinte, il lavoro quotidiano e le tecniche utilizzate dai Corpi che operano sul nostro territorio e nelle missioni internazionali.

Quest'anno saranno devoluti 2 euro per ogni biglietto speciale legato all'evento a Enti Assistenziali Familiari di Forze Armate e Forze dell'Ordine.

Il tema prescelto sarà "Campioni di vita, campioni di sport" per focalizzare le storie di uomini e donne che sono contemporaneamente atleti olimpici e paraolimpici, servitori dello Stato.(ANSA).