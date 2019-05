3 giugno premiazione Scriviamoci di più

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Si svolgerà il prossimo 3 giugno a Palazzo Merulana alle ore 11,30 la premiazione del progetto letterario "Scriviamoci di più". Due mondi si incontrano, imparano a comunicare, a mettere insieme i propri pensieri, esperienze, fantasie e trasferirli su carta, in un lavoro di coppia tra studenti che intende far conoscere le differenze e favorire l'inclusione degli alunni disabili. E' questo lo scopo del concorso, che l'Istituto Papareschi di Roma e l'Istituto Telesia di Telese Terme (Benevento) hanno sviluppato in collaborazione con il Cepell (Centro per il Libro e la Lettura del Ministero dei Beni e le Attività culturali), grazie a un bando del Miur.

Il progetto ha una parte più propriamente formativa, che coinvolge 100 studenti e una creativa, di stesura dei racconti. "Al concorso - spiega la coordinatrice Serena Cecconi - hanno partecipato una coppia di 'compagni di penna', di cui un alunno disabile. Il compito è unire le forze per creare un racconto letterario. Il punto di partenza è stato spesso il proprio vissuto".(ANSA).