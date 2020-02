Bullismo: il 7 in campo ScuolaZoo

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - ScuolaZoo, il media brand della Generazione Z scende in campo nella Giornata Nazionale contro Il Bullismo e Cyberbullismo a scuola con la creazione di un filtro Instagram ad hoc che i ragazzi potranno copiare e condividere sui propri profili. Per sensibilizzare gli oltre 4 milioni di studenti italiani che fanno parte della community al rispetto, al rifiuto dell'odio e di ogni tipo di discriminazione, insieme a ScuolaZoo ci saranno importanti nomi del mondo dello sport, della musica e di internet, che il 7 febbraio pubblicheranno sul profilo instagram di ScuolaZoo un video in cui, utilizzando il filtro, grideranno "NO al bullismo".

L'elenco completo di chi ha raccolto l'invito: Cragno e Pavoletti del Cagliari Calcio, Stefano Sorrentino ex Chievo Verona, Maurizia Cacciatori, Baby K, Jake La Furia, Fred De Palma, Shade, Eleonora Goldoni dell'Inter femminile, Michela Quattrociocche, Daniel Maldini del Milan, Klaus, Legolize, Eugenio in via di Gioia, Ludovica Pagani, Morfin.Art, Mr.Cafa, Barbascura X e Le Perle di Pinna.

A lanciare per primi la Call to Action sui social saranno i R.I.S-Rappresentanti d'Istituto ScuolaZoo e lo STAFF ScuolaZoo, community che hanno fortemente voluto l'iniziativa. Entrambe valorizzeranno così il Manifesto della Comunicazione Non Ostile dell'Associazione Parole O_Stili, oggetto di formazione dell'ultimo week-end R.I.S.. (ANSA).