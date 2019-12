Legalità: a Matera firmata un'intesa

(ANSA) - MATERA, 13 DIC - Con l'obiettivo di promuovere l'educazione alla cultura della legalità e alla cittadinanza democratica tra i giovani e nelle scuole, a Matera, è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra la Prefettura e l'associazione di promozione sociale "Democrazia nelle regole (Dnr).

L'accordo, siglato dal prefetto Demetrio Martino e dal presidente di Dnr, Giulio Bacosi, rientra in una intesa nazionale che il Ministero dell'Interno ha sottoscritto nel 2012 con "Democrazia nelle regole". Prevede che le parti elaborino progetti specifici e iniziative di sensibilizzazione sul tema della legalità, con particolare riferimento ai principi e agli articoli della Costituzione. L'attività formativa nelle scuole avrà una durata semestrale con incontri tematici che la sezione locale di "Democrazia nelle regole", presieduta da Cesare Pinto, terrà periodicamente.

Sono in programma anche iniziative, in relazione ai progetti che saranno avviati, di partecipazione ad eventi e ricorrenze nazionali e locali sulla legalità. L'intesa prevede, inoltre, l'impegno della Prefettura a mettere a disposizione il salone di rappresentanza per ospitare convegni, seminari e lezioni rivolte ai ragazzi in età scolare e universitaria che l'associazione organizzerà nell'ambito di un proprio protocollo di intesa con il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica. La Prefettura offrirà la disponibilità dei suoi dirigenti per l'organizzazione, da parte dell'Associazione, di convegni e seminari che si svolgeranno nelle scuole della provincia di Matera. (ANSA).