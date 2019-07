L'Università tra innovazione e umanesimo

(ANSA) - MATERA, 5 LUG - Innovazione e umanesimo, multidisciplinarietà, coordinamento tra istruzione, formazione, territorio e mondo del lavoro, valorizzazione delle buone pratiche: sono i percorsi da rafforzare negli atenei italiani per utilizzare esperienze e professionalità. Sono le indicazioni emerse a Matera (Capitale europea della Cultura 2019) durante il convegno "Università e mercato del lavoro nell'ambito dell'industria culturale e creativa", promosso dal Consorzio universitario AlmaLaurea e dall'Università degli studi della Basilicata, che ha visto la partecipazione di rettori, docenti

di vari atenei e referenti di istituzioni e società impegnate nella ricerca. "L'Università della Basilicata - ha sottolineato la rettrice Aurelia Sole - sta lavorando nella valorizzazione dell'industria

culturale e creativa sia con la programmazione interdisciplinare, che con azioni di sostegno e con il rapporto con realtà come la Fondazione Matera-Basilicata 2019 che sostengono questo percorso. A novembre, poi, ospiteremo una iniziativa, proprio su questi temi con le università delle città che sono state Capitali europee della cultura". E il rapporto con la Fondazione Matera-Basilicata 2019 è stato evidenziato dal direttore generale della istituzione, Paolo Verri, il quale ha indicato tre settori di collaborazione "che riguardano l'utilizzo degli spazi urbani, gli eventuali benefici delle aspettative sulle opportunità e l'impatto sulla filiera creativa di Matera 2019". Ivano Dionigi, presidente di Alma Laurea, ha messo in evidenza "la necessità di valorizzare il capitale umano sulla formazione interdisciplinare che leghi umanesimo a nuove tecnologie. Le nostre università - ha detto Dionigi - hanno peculiarità, tradizione e cultura che all'estero non ci sono. Si tratta di rafforzare questo aspetto formativo che può

accrescere competitività e valorizzare i nostri giovani. E' come avere in garage delle Ferrari e non poterle usare sui circuiti produttivi della cultura e l'Italia - ha concluso - ha un patrimonio che non ha eguali".(ANSA).