Da licei e Lunid nasce "Felicitas"

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Nasce Felicitas, un sodalizio tra la LUNID - Libera Università dei Diritti Umani - ed alcuni licei fra Roma e Lazio che condividono la necessità di impegnarsi in percorsi formativi con al centro la cultura della Felicità e dei Diritti Umani.

L'esigenza nasce dalla considerazione che il tema della felicità è spesso ridotto e relegato ad una dimensione prevalentemente autoreferenziale, edonistica e consumistica.

Di qui la necessità di promuovere una formazione ai diritti attingendo dal patrimonio di valori ed esperienze positive da conoscere e far conoscere come Scienza della Felicità.

"Perché è nostra convinzione - spiegano gli organizzatori dell'iniziativa - che la felicità debba essere oggetto di ricerca, impegno, sperimentazione di visioni ed esperienze positive, come studio dei diritti umani agiti e azionabili, come tensione al bene a cui aspira ciascun individuo, titolare di un diritto inalienabile alla felicità, tensione, quindi, cognitiva oltre che emotiva al bene comune, al benessere della persona per la comunità e della comunità per la persona. Come prima azione concreta, infatti, si segnala l'inserimento della Scienza della Felicità nel solco dell'educazione alla Cittadinanza e Costituzione anche in vista dell'esame di Stato, oltre che della certificazione di competenze di cittadinanza, come opportunità formativa risultante dall'incontro di discipline dalla psicologia e antropologia alla filosofia, dal diritto all'economia e, in prospettiva, anche al settore tecnologico-scientifico del curricolo". Domani, in occasione della Giornata Internazionale della Felicità che ricorre il 20 marzo, il progetto Felicitas viene presentato alla stampa.

Il progetto nasce come sviluppo di un convegno che si è tenuto lo scorso 27 novembre organizzato dalla LUNID e da alcuni licei di Roma e Lazio presso l'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati. Tra le varie iniziative si annuncia in particolare il lancio di un concorso rivolto agli studenti ed alle studentesse che ha per oggetto il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica che affronta il tema dei valori, dei diritti, della solidarietà e della felicità.(ANSA).