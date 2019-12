Carcere:"Parole di vita nuova",su tesi, racconti e disegni dei detenuti

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - Domani, martedì 10 dicembre 2019, alle ore 14.30, presso la sala "Caduti di Nassirya" del Senato, su iniziativa della senatrice Valeria Fedeli con la collaborazione dell'Associazione 'Isola Solidale', si terrà la presentazione del volume "Parole di vita nuova" curato dal giornalista Orazio La Rocca per le edizioni Marcianum di Venezia con la prefazione di Don Luigi Ciotti.

Partecipano, oltre alla capogruppo del Partito Democratico in commissione diritti umani Valeria Fedeli e al curatore del volume Orazio La Rocca, gli onorevoli Beatrice Lorenzin, Cosimo Ferri, il Garante dei detenuti del Lazio Stefano Anastasia, Giuseppe Carletti dei 'Nomadi' e il presidente di 'Isola Solidale' Alessandro Pinna.

Un libro dedicato agli elaborati - tesi di laurea, racconti, poesie, disegni - proposti alla II edizione del Premio nazionale "Sulle ali della libertà" promosso dall'Isola Solidale e svolto tra gli istituti di pena italiani, che ha ottenuto la medaglia di rappresentanza dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella.

I lavori sono stati valutati da una commissione di esponenti del mondo della cultura, del giornalismo e del sociale presieduta da Mons. Paolo Lojudice, Arcivescovo di Siena e da Stefano Anastasia, Garante dei detenuti del Lazio.

L'iniziativa è stata patrocinata dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dal Ministero di Giustizia, dal Ministero degli Interni, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla Regione Lazio, dell'VIII Municipio di Roma Capitale, dalla Comunità ebraica di Roma, dalle ACLI di Roma, dal Coordinamento nazionale degli Operatori per la Salute nelle Carceri Italiane (Co.N.O.S.C.I.), dalla Fondazione Ozanam, dall'associazione Antigone e da FIDU (Federazione Italiana Diritti Umani).

