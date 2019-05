Scuola: kit nelle primarie contro la violenza di genere

(ANSA) - TRIESTE, 29 MAG - Educare i più giovani contro la violenza di genere, piaga che va combattuta sin dalle scuole elementari. Per questo un kit didattico realizzato da Formez PA è stato distribuito nei laboratori sperimentali nell'ambito del Piano antiviolenza Regione Siciliana in 12 istituti primari dell'isola in zone particolarmente sensibili al problema. La esperienza e il metodo didattico sono stati illustrati all'incontro "... Che siamo PARI lo imPARI A SCUOLA", oggi al centro fieristico "Le Ciminiere" di Catania, organizzato dall'assessorato Sicilia della Famiglia e da Formez PA con il patrocinio, tra gli altri, del Dipartimento Pari opportunità della presidenza del Consiglio e dell'Ufficio scolastico regionale. All'incontro sono stati proiettati filmati e ascoltate testimonianze di 49 docenti, 300 alunni e 14 centri antiviolenza coinvolti nel progetto, sull'impegno di quanti hanno affrontato temi come identità, tolleranza e rispetto per avviare un processo di sensibilizzazione e di consapevolezza culturale. Una attività che si inserisce nella più vasta campagna antiviolenza nazionale contro ogni forma di violenza di genere e di tutte le discriminazioni. Gli organizzatori in una nota hanno ricordato trattati internazionali come la Convenzione di Istanbul e la Road Map Pechino+20. Oggi sono intervenuti rappresentanti degli enti locali, giornalisti e persone a vario titolo impegnate sul tema. (ANSA).