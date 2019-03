Accogliere un figlio disabile, se ne parla a Viareggio

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - Prende il titolo "Oltre il pregiudizio: accogliere un figlio disabile", il convegno organizzato e autofinanziato dall'associazione "M'aMa-Dalla Parte dei Bambini" che si svolgerà il prossimo sabato 9 Marzo a Viareggio.

La giornata - spiegano le organizzatrici - vuole essere un momento di divulgazione e confronto della e sulla cultura dell'affido e dell'adozione, con particolare riferimento ai minori con bisogni speciali: bambini disabili o con gravi vissuti di deprivazione importanti, piuttosto che minori istituzionalizzati da anni e quindi anagraficamente ritenuti "già grandi".

"M'aMa - Dalla Parte dei Bambini" nasce dall'idea di un gruppo di professioniste del sociale (mamme adottive, affidatarie, biologiche) che, impegnate già da anni nel volontariato, hanno deciso di operare in maniera più incisiva a favore della tutela dei bambini promuovendo la cultura dell'accoglienza tramite percorsi in-formativi, di supporto alla genitorialità affidataria e adottiva, collaborando con Tribunali per i Minorenni e Servizi sociali dell'intero territorio nazionale per la ricerca di idonea collocazione di minori ritenuti "difficilmente collocabili". L'iniziativa di sabato prossimo ha il patrocinio del Comune di Viareggio, della Provincia di Lucca e della Regione Toscana.

A prendere la parola, tra gli altri, ci saranno Luciano Trovato, presidente del Tribunale dei Minorenni di Firenze, Francesco Miniati, giudice onorario del Tribunale dei Minorenni di Firenze, Stefania Bargagna, neuropsichiatra infantile Responsabile dell'Unità operativa per la disabilità grave dell'età, Bina Nigro Giudice Onorario Tribunale Minorenni di Roma. Sono previsti interventi di genitori affidatari e adottivi che racconteranno la propria esperienza.(ANSA).