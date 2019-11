Giustizia amministrativa, il 18 Open day

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - La giustizia amministrativa svolge un ruolo fondamentale nel nostro Paese anche se è poco conosciuta da chi non è operatore del diritto. Avvicinare i cittadini, le imprese, le formazioni sociali e gli studenti al mondo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è lo scopo dell'Open day organizzato in collaborazione con l'Unione nazionale avvocati amministrativisti che si terrà il 18 novembre prossimo a Palazzo Spada e nelle sedi di alcuni Tar.

Quali funzioni ha la giustizia amministrativa? di quale materie si occupa? come si svolge un giudizio? quali sono i tempi delle decisioni e quali costi bisogna sostenere? sono alcune delle domande a cui intende rispondere la manifestazione, anche con la proiezione di un docu-film.

L'evento centrale in programma al Consiglio di Stato sarà aperto dal presidente Filippo Patroni Griffi. Vi parteciperà tra gli altri il ministro della Salute Roberto Speranza. In programma collegamenti streaming con il Tar della Campania, dove interverrà il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, e con il Tar della Liguria. (ANSA).