Anm, giudice insultata, delegittimazione

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAR - "Violenti insulti" rivolti da un imputato a una giudice donna, in occasione della lettura della sentenza di condanna. E' quanto accaduto lo scorso 14 marzo a Firenze al giudice monocratico del tribunale penale Rosa Valotta, come riferito in una nota dalla Giunta Toscana dell'Associazione nazionale magistrati che esprime "solidarietà e vicinanza alla collega e condanna fermamente tali episodi che turbano la serenità e ledono la dignità di quanti esercitano con sacrificio e competenza la professione di magistrato". Al tempo stesso l'Anm Toscana rileva come "quanto accaduto costituisca il risultato di una diffusa delegittimazione dell'attività giurisdizionale e di coloro che la esercitano". "Si ritiene pertanto imprescindibile - conclude la nota firmata dal presidente della Giunta dell'Anm della Toscana Eligio Paolini - rivendicare a tutti i livelli, pur sussistendo un legittimo diritto di critica delle decisioni giudiziarie, il rispetto del ruolo e delle funzioni svolte dalla magistratura".(ANSA).