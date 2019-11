Maltempo, Rapallo studia lezioni on line

(ANSA) - GENOVA, 8 NOV - Le continue allerta meteo che hanno costretto i sindaci della Liguria a chiudere le scuole per salvaguardare l'incolumità di bambini e famiglie ha spinto l' amministrazione di Rapallo a proporre di digitalizzare le lezioni, per consentire agli studenti di non perdere giorni di formazione, anche quando costretti a casa, senza correre alcun rischio. Il sindaco Carlo Bagnasco e la consigliera alla pubblica istruzione Laura Mastrangelo vogliono creare una piattaforma "facilmente realizzabile e già in uso nelle più importanti università del mondo - spiegano -, che consenta ai docenti sia lezioni in streaming che registrate in modo tale che la lezione possa essere seguita dagli studenti in tutta sicurezza senza farli spostare durante le allerta". L'idea è che le lezioni siano riconosciute dal Miur diventando parte della didattica: "Rapallo può essere la prima città in Italia a dotarsi di questo strumento fondamentale in un territorio fragile e soggetto a frequenti rischi idrogeologici" ha detto Bagnasco.