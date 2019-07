'Con i bambini', bando da 15 milioni per le vittime di maltrattamenti

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - 'Ricucire i sogni' è il quinto bando promosso da 'Con i Bambini' (organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD) nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Una iniziativa a favore di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento volta alla loro protezione e cura, alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di violenza verso i minori di 18 anni. A disposizione un ammontare complessivo di 15 milioni di euro, in funzione della qualità dei progetti ricevuti. Il bando scade il 15 novembre 2019.

Secondo l'Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia (Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Cismai, Fondazione Terre des Hommes Italia, 2015), nel nostro Paese circa 50 minori su 1.000 sono seguiti dai servizi sociali. Di questi si stima che i bambini vittime di maltrattamento siano oltre 91.000. Il rapporto 'La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo' (Terre des Hommes, 2017) ha ancora messo in evidenza come la violenza domestica sia la causa principale della gran parte dei reati sui bambini: nel 2016, infatti, in Italia sono stati 1.618 i reati sui bambini vittime di maltrattamento in famiglia (di cui il 51% bambine), con un incremento del 12% rispetto all'anno precedente. 'Con i Bambini' attraverso il Bando 'Ricucire i sogni' vuole diffondere una cultura e una sensibilità rinnovata su un tema così importante per la crescita sana dei ragazzi. In particolare, è importante investire nella prevenzione, che può contribuire nel lungo periodo a ridurre ogni forma di violenza nei confronti dei minori, e non soltanto a riparare i suoi danni. "I bambini hanno il diritto di sentirsi protetti e al sicuro in tutti gli ambienti in cui crescono, a cominciare dalla casa", spiega il presidente di 'Con i Bambini' Carlo Borgomeo -.

Maltrattamenti, abusi e violenze lasciano traumi indelebili nella vita dei ragazzi, impedendo loro uno sviluppo pieno. Per questo, il nuovo bando di 'Con i Bambini' vuole stimolare la prevenzione e il contrasto del maltrattamento dei minori, attraverso interventi che restituiscano a bambini e adolescenti un diritto umano inalienabile: quello alla protezione e alla cura".

Le proposte dovranno essere presentate da un partenariato composto da almeno tre organizzazioni (il soggetto responsabile deve essere un ente del Terzo settore) e dovranno mirare a potenziare i servizi già esistenti di protezione e cura dei minori, o a realizzarne dei nuovi. Inoltre, dovranno prevedere attività complementari: supporto alla genitorialità, formazione di professionisti sul tema del maltrattamento (capacity building) e programmi informativi e di sensibilizzazione dell'intera "comunità educante" per riconoscere e affrontare i primi segnali di violenza, e incoraggiare le vittime a denunciare. Si raccomanda ai progetti di adottare una procedura per tutelare i minori dai rischi di abuso, maltrattamento, sfruttamento e condotta inappropriata (Child Safeguarding Policy) da parte degli operatori, e di prevedere una procedura interna per prevenire il rischio di stress lavoro-correlato e/o di burn-out degli operatori coinvolti. È possibile presentare i progetti esclusivamente online, tramite la piattaforma Chàiros, disponibile sul sito web di Con i Bambini www.conibambini.org. Contestualmente alla pubblicazione del Bando 'Ricucire i sogni', 'Con i Bambini' ha rinnovato la linea di intervento 'Iniziative in cofinanziamento', rivolta a Enti erogatori privati o del Terzo settore che intendono avviare un percorso di collaborazione con l'impresa sociale, per sostenere o realizzare interventi congiunti di contrasto alla povertà educativa minorile su tutto il territorio nazionale. A tal fine, Con i Bambini metterà a disposizione fino ad un massimo del 50% delle risorse finanziarie complessivamente necessarie per la realizzazione degli interventi, con un contributo minimo di 250.000 euro e fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro. Con questa nuova edizione dell'iniziativa, rinnovata nelle modalità di presentazione delle proposte, Con i Bambini dedica complessivamente fino a un massimo di 10 milioni di euro.

I documenti completi sulle due iniziative sono disponibili su www.conibambini.org.(ANSA).