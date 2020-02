Spreco alimentare: doggy bag per 4 italiani su 10

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Quasi quattro italiani su dieci (37%) quando escono dal ristorante si portano sempre, spesso o almeno qualche volta a casa gli avanzi con la doggy bag, il contenitore per portare via il cibo non consumato ed evitare che venga buttato E' quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixe' in vista della settima giornata nazionale contro lo spreco alimentare che si celebra il 5 febbraio. Dall'analisi emerge che il 18% lo fa solo raramente, mentre il 14% degli italiani ritiene che sia da maleducati, da poveracci e volgare o si vergogna comunque a richiederla; il 21% degli italiani, invece, non lascia alcun avanzo quando va a mangiare fuori, mentre il resto non li chiede perché non sa che farsene. Chiedere di portare a casa il cibo avanzato quando si va a mangiare fuori è un comportamento molto diffuso in altri Paesi a partire dagli Stati Uniti dove, sottolinea la Coldiretti, la doggy bag è una prassi consolidata per gli stessi vip.