New York verso edifici in vetro 'bird-friendly'

(ANSA) - NEW YORK, 10 DIC - Contro le stragi di uccelli, New York si appresta ad approvare una legge che richiede a tutti i nuovi edifici in vetro di essere 'bird-friendly'. La Grande Mela segue quindi l'esempio di città come San Francisco o Oakland, in California, che richiedono vetri visibili agli uccelli.



Secondo New York City Audubon, non profit che si occupa della conservazione degli uccelli, ogni anno in città vengono uccisi dai 90mila ai 230mila pennuti i quali si schiantano contro gli edifici in vetro. Secondo la nuova legge, almeno il 90% dell'esterno dei primi 23 metri dei nuovi edifici dovranno essere realizzati con materiali visibili agli uccelli. Un esempio in tal senso è il Javits Center, l'enorme centro congressi a New York ribattezzato anche 'Crystal Palace', perché completamente trasparente.



Secondo i media americani, la misura ha il sostegno del consiglio comunale, si ritiene quindi che sarà approvata. (ANSA).