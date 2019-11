Ambiente: città Assisi è 'modello nazionale'

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 29 NOV - La città di San Francesco e del Cantico delle creature punta sempre più sull'ecologia e si pone come modello nazionale "certificato" anche dal Ministero dell'Ambiente. Con un incontro su 'Francesco patrono dei cultori dell'ecologia - La nostra relazione con gli ecosistemi: tutto è connesso', e con la liberazione di un rapace nel centro storico della città, si è conclusa la 'Settimana dell'ecologia - Con lo sguardo di Francesco' organizzata dall'Amministrazione comunale in collaborazione con numerose associazioni del territorio.



In collegamento via Skype, con i ragazzi delle scuole superiori di Assisi e i relatori, è intervenuto anche il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa che non è voluto mancare all'anniversario dei 40 anni dalla proclamazione di San Francesco 'Patrono dei cultori dell'ecologia'. "L'impegno sull'ecologia 'integrale' - ha detto - non è più rinviabile e come ministero stiamo facendo molto in tal senso: ricostruiamo la casa comune e riprendiamo per mano l'ecologia".