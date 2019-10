Prodotti bio o Km0,ancora confusione su prodotti sostenibili

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Il 48% dei consumatori italiani dichiara di non aver acquistato prodotti alimentari perché poco responsabili dal punto di vista ambientale e sociale. Il dato risulta in crescita: +13% dal 2011. Tuttavia resta alta la confusione su cosa significhi "sostenibilità". E' quanto emerge da un'analisi condotta dal Centro di Ricerca EngageMindsHub dell'Università Cattolica (Divisione Food)su un campione di 1000 consumatori rappresentativo della popolazione italiana. Lo studio è stato presentato a Roma da Guendalina Graffigna dell'Università Cattolica del Sacro Cuore nel corso dell'incontro "Sostenibilità: la nuova frontiera per il settore vitivinicolo" organizzato da "Viva. La sostenibilità della viticoltura in Italia". "I consumatori tendono- afferma Graffigna nello spiegare la confusione dell'acquirente - a fare coincidere la sostenibilità con i prodotti bio o a km0. Tra chi dichiara di scegliere sempre prodotti alimentari sostenibili, il 73% dichiara di consumare spesso/sempre prodotti biologici,+31% rispetto al totale campione. Il 64% dichiara di consumare spesso/sempre prodotti a km0,+30% rispetto al totale campione e il 45% dichiara di consumare bevande alternative al latte,+25% rispetto al totale campione". L'indagine mette infine in evidenza un altro elemento di contraddizione: i consumatori che si dichiarano più preoccupati della sostenibilità, rispetto all'uso delle tecnologie alimentari appaiono più avversi all'innovazione tecnologica rispetto al totale campione (58% vs 46% del totale campione). (ANSA).