Clima: Bellanova, si a 60 mln alberi, il primo al Ministero

(ANSA) - BRA (CUNEO), 20 SET - "Approvo la proposta di piantare 60 milioni di alberi in Italia per contrastare i cambiamenti climatici. Il primo lo pianterreno al Ministero .



Così la ministra Teresa Bellanova all'inaugurazione di Cheese, sull'iniziativa lanciata dalla comunità Laudato sì e resa nota nei giorni scorsi dal presidente di Slow Food Carlo Petrini. "Ci vedremo presto al Ministero - ha aggiunto - per definire come procedere operativamente, con il supporto della nostra direzione Foreste".