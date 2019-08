Da stop lampadine risparmio 1300 euro in 10 anni a famiglia

Grazie alle norme Ue dal 2009 sull'illuminazione ad alta efficienza, la famiglia media europea ha potuto risparmiare fino a 1330 euro in dieci anni, quanto il prezzo combinato di una lavatrice, frigorifero e lavastoviglie di fascia media. Il dato emerge da un nuovo studio commissionato da Anec, la voce europea dei consumatori in tema di standard industriali, e Beuc, l'associazione ombrello delle organizzazioni dei consumatori Ue.



Lo studio raggruppa i consumatori in tre scenari di risparmio: le famiglie di utenti 'progressisti', quelli cioè che hanno prima sostituito le lampadine a incandescenza con le alogene e quindi queste ultime con i Led, hanno risparmiato 1330 euro dal 2009 al 2019. Poi ci sono le famiglie di 'utilizzatori precoci', che da subito hanno adottato i Led anche se all'inizio meno economici, e hanno risparmiato 1259 euro in 10 anni. Infine, le famiglie che hanno sostituito i bulbi a incandescenza (banditi progressivamente dal 2009) con alogeni ma non sono ancora passati ai Led, hanno potuto accantonare 745 euro.